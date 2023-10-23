AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi'... Erdoğan da katılacak

Büyük Filistin Mitingi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın da katılmaları bekleniyor.

Medya, spor, sanat, iş dünyası, Filistin Diyasporasından çok sayıda etkili ismin katılacağı miting ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacak.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitinge İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılması bekleniyor.