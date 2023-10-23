Hatay'da 8 bin 248 küçük sikke ele geçirildi

Aramada, altın olduğu değerlendirilen 8 bin 248 küçük sikke, 15 sikke, 2 halka şeklinde küpe, 4 yüzük parçaları, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde sikke bulunduğu belirlenen şüphelinin adresinde arama yaptı.

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