Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Öte yandan trafiğin yavaşladığı mevkide 4 aracın karıştığı maddi hasarlı zincirleme kaza da meydana geldi. Yolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden ve kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil, Barış Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Demirci'ye (55) çarptı.

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