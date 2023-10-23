12. Kalkınma Planı'nın Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri başladı

AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi'... Erdoğan da katılacak
AK Parti'den 'Büyük Filistin Mitingi'... Erdoğan da katılacak
Şok Oran! %2.39 Faizli 70.000 TL!
Şok Oran! %2.39 Faizli 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Polisli çete, 211 daireli sitedeki konutları 600 kişiye sattı
Polisli çete, 211 daireli sitedeki konutları 600 kişiye sattı
'Tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız'
'Tüm terör örgütlerinin kökünü kurutma konusunda kararlıyız'
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 13,2 milyar lira gelir bekliyor
Devlet taşınmazlardan gelecek yıl 13,2 milyar lira gelir bekliyor
Öğretmenler odasına yerleştirilen kameraya tepki
Öğretmenler odasına yerleştirilen kameraya tepki
Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını 'yurt dışına kaçış planı' ele verdi
Antalya'da yakalanan FETÖ zanlılarını 'yurt dışına kaçış planı' ele verdi
ODTÜ ve Koç üniversiteleri, URAP sıralamasında zirveyi gördü
ODTÜ ve Koç üniversiteleri, URAP sıralamasında zirveyi gördü
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 91,44 dolar
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Gazze'ye askeri uçakla sağlık malzemeleri gönderilecek
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Şimşek: Para politikasındaki uygulamalar reformlarla desteklenecektir
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Bankalar Türk Lirası mevduat faizlerini düşürmeye başladı
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Meclis yoğun gündemle başlıyor
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
Gazze'de ateşkes için 4'lü mekanizma
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
İsrail ve ABD savaşı yayıyor
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
Zabıt katibi eşi ve annesiyle şebeke kurdu, 80 milyon dolandırdı
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye dünkü saldırılarında 400 Filistinli hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Şanlıurfa'da Akçakale Müftüsü cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Van depreminin üzerinden 12 yıl geçti
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
Başsavcılıktan Dilan Polat soruşturması hakkında açıklama
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
İzmir'de 5 baraj alarm veriyor
Abur cubur enflasyonu
Abur cubur enflasyonu
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
İzmir'de 'fevri olarak güç kullandıkları' belirlenen polis ve bekçi açığa alındı
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
Deprem bölgesinde yıkım kararları iptal davalarındaki süreç hızlanacak
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
'Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği' iddiasını yalanladı
'Gazze'de patlama gösteren sahte video üretildiği' iddiasını yalanladı
Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
Yerli otomobili Togg, Hollanda'da tanıtıldı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

12. Kalkınma Planı'nın Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri başladı

12. Kalkınma Planı'nın görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 13:51, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 13:54
Yazdır
12. Kalkınma Planı'nın Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri başladı

Komisyon, 12. Kalkınma Planı'nı görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Muş, kalkınma planlarının TBMM'deki görüşme usullerinin kanunla belirlendiğini ifade ederek, Yılmaz'ın, geçen hafta Kalkınma Planı'nı Komisyona sunduğunu, ardından ara verdiklerini anımsattı.

Bugün Plan'ın birinci bölümünün, yarın ise ikinci bölümünün görüşüleceğini belirten Muş, komisyon üyelerinin önergeleri olması durumunda divana iletilmesi gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Kalkınma Planı'nda Türkiye ekonomisine ilişkin uzun vadeli hedeflerin yer aldığını dile getirerek, buna ilişkin dokümanların kendilerine iletilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nda, uzun zamanlı bir perspektifin de ortaya konulduğunu ve bunun 2053 perspektifi olduğunu söyledi.

Bu konuda ilk defa detaylı bir yaklaşımın ortaya konulduğuna işaret eden Yılmaz, "Size dağıttığımız dokümanın dışında ayrı bir doküman söz konusu değil. Uzun vadeli perspektifler, çok detaylı dokümanlar olmaz malumunuz olduğu üzere. Daha çok geleceğe dönük yol gösterici, ışık tutucu dokümanlardır. Bunlarda daha çok dünyada küresel eğilimler dikkate alınarak bir çerçeve çizilir ve çok makro hedefler ve iddialar ortaya konulur. Bu çerçevede bir hazırlık yapılmış ve mevcut dokümana derç edilmiştir." diye konuştu.

CHP'li Türeli'nin 2053 hedeflerinin inanılırlığı açısından bunların temel varsayımlarına ve ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtmesi üzerine de Cevdet Yılmaz, bunun arkasında birtakım model çalışmaları yapıldığını ancak bir dokümana dönüşmediğini bildirdi. Yılmaz, şunları kaydetti:

"Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, elbette birtakım varsayımlarla, büyüme tahminleriyle, dünyanın ve Türkiye'nin büyümesine ilişkin varsayımlarla, teknik analizlerle birtakım sonuçlar elde etmiş durumda. Çok uzun vadeli tahminler yapılırken, çok detaylara girmek mümkün değil. Bu rakamların arkasında, ilk dönemlerde daha hızlı bir büyüme, giderek olgunlaştıkça büyüme hızının gelişmiş ülkelere benzer bir şekilde biraz daha yavaşlaması şeklinde bir varsayım var."

Komisyonda milletvekilleri, plana ilişkin eleştirilerini ve değerlendirmelerini dile getiriyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber