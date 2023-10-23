Tunceli'nin ormanlarında sonbahar renkleri hakim oldu

Her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan kent, vadileri, şelaleleri, yaylaları ve gölleriyle dikkati çekiyor.

Kentin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde de sonbaharın gelişiyle ormanlık alanlar renk değiştirmeye başladı.

Sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının tonlarıyla kaplanan ormanlar, şu sıralar çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

Günübirlik turlarla kente gelen misafirler, Salördek, Bezik ve Karaoğlan ormanlarında gezerek stresten uzaklaşıyor.