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İkinci el otomobil piyasasında talep yüzde 60 düştü

İkinci el otomobil piyasası en durgun dönemlerinden birini yaşıyor. Satışların düşmesiyle noterlerde oluşan yoğunluk ortadan kalktı. İkinci el otomobil sektöründe geçtiğimiz 3 aya göre talep yüzde 60 düştü. Oto galericiler eski fiyatları mumla arar oldu. Yeni fiyatlandırmalarla ikinci el otomobiller ellerinde kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2023 14:25, Son Güncelleme : 23 Ekim 2023 14:26
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İkinci el otomobil piyasasında talep yüzde 60 düştü

Otomobil fiyatları uzun zamandır fahiş fiyatlarla gündemdeydi. Ticaret Bakanlığının düzenleme yapmasıyla ve yapılan denetimlerle ikinci el araçlarda fiyatlar stabil hale getirildi. Yapılan düzenlemeyle noterlerde al-satçı diye tabir edilen kişilerin 3 arabadan fazlasını alıp satamaması hem ikinci el otomobil sektörünü durgunlaştırdı hem de noterlerde yaşanan yoğunluğu ortadan kaldırdı. İkinci el otomobil satıcıları, eski fiyattan alınan araçların ellerinde kaldığını belirtirken yeni fiyatlandırmayla alınan araçların kolayca satıldığını belirtti.

"İkinci el otomobil piyasasında talep yüzde 60 düştü"

İkinci el otomobil piyasasının durgunluk yaşadığını belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "İkinci el otomobil piyasası 3 aydan beri durgunluk yaşıyor. Bazı marka modellerde yüzde 5-10 arası indirimler söz konusu. Tabi burada sektörümüzün en önemli problemi olan kayıt dışı diye tabir ettiğimiz al sat işi yapanların piyasadan elini çekmesiyle birlikte sektörde bir boşluk oluştu. Tabi bu oluşan boşlukta hem sıfır araç bayilerinde hem de ikinci el otomotiv sektöründe bir stok birikmesi meydana geldi. Bununla ilgili bayiler şuanda kampanya başlatmış durumda. Bazı marka modellerde sıfır faizli kampanyalar bazılarında da vadesi uzatılmış kampanyalar düzenlenmekte. Tabi bu şekilde de ikinci el otomobil piyasasında da durgunluk söz konusu oluşturuyor. Aslında sektör olarak istediğimiz bir duruma geldik. Pandemi döneminde araç fiyatları ciddi manada yükselmişti. Gerçek alıcılar araca erişim konusunda fiyatlama anlamında zorlanıyorlardı. Geçtiğimiz aylara göre talep yüzde 60 düştü" dedi.

"Noterlerde yaşanılan yoğunluk ortadan kalktı"

Noterlerde ve ekspertizlerde yoğunluğun ortadan kalktığını belirten Ertemel, "Noterlerde ve ekspertizlerde de durum aynı. İkinci el otomobillerin satışındaki durgunluk bu sektörlere de yansıdı. Noterlerde bir yoğunluk oluşuyordu fakat şuanda o yoğunluk tamamen ortadan kalktı. Noterliklerde bildiğiniz gibi Bakanlığımızın aldığı en son karardan sonra al satçı diye tabir ettiğimiz kişiler yıl içerisinde 3 araç satışı yaptıktan sonra 4'üncü araçta noterlerde satış yapamaz duruma geldiler. Burada özellikle işi araç satımı olmadığı halde bu işe yeltenen kişilere noterlik sistemlerinden tespit edilerek ciddi cezalar yazılıyor. Buda noterlerdeki doluluğu tamamen ortadan kaldırmış oluyor" ifadelerini kullandı.

"Eski fiyattan alınan araçlar bayilerde kaldı"

Eski fiyattan alınan araçların bayilerde kaldığını belirten Oto Galerici Ahmet Gürkan Keleş, "Şuanda eski fiyatlar ile yeni fiyatlar oluştu. Eski fiyatlar çok yüksekti şuanda yeni fiyatlar biz alımlarımızı yaparken yeni düşük fiyatlardan alıyoruz. Fiyatlar şuanda yüzde 25 düşük. Elimizde bulunan araçları satmaya çalışıyoruz. Yeni fiyatlardan aldığımız araçları satabiliyoruz fakat eski fiyatlara aldığımız araçları satamıyoruz. Eskiden alınmış olan araçlar ki bunlar şişik fiyatlardan alınan araçlardı bunları satmak şu anda imkansız gibi görünüyor. Eskiden alınan çok fazla araba galericilerin elinde kaldı. İlanlara baktığımızda 70 tane aynı marka aracın eski fiyattan olan ilanları pahalı duruyor aralarında 20 tanesi yeni fiyattan alınmış onlarda uygun ve talepte fazla. Aslında şu anda araba alacaklar için bir fırsat fakat yeni fiyattan oluşan fiyat aralığındaki arabaları tercih etmeleri gerekiyor. Eskiden alanlarda zaten arabalarını satmak istemiyor çünkü aldıkları araçlarda yüzde 30 fiyat gerilemesi yaşandı. Geçtiğimiz aylara göre talep yüzde 60 geriledi" şeklinde konuştu.

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