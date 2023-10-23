Terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında, 16-22 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.