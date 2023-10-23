Tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Y.A. yönetimindeki 43 PL 613 plakalı tır, Gediz-Simav kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı'nda Mehmet Emin Uluten'in (82) kullandığı 43 LN 670 plakalı otomobille çarpıştı.

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