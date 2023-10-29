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Devlet memurları zirai kazanç faaliyetinde bulunabilir mi?

657 sayılı Kanunun 28. Maddesi ve Danıştay 12. Daire kararı birlikte değerlendirildiğinde, Devlet memurları zirai kazanç faaliyetinde bulunabilirler.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ekim 2023 14:00, Son Güncelleme : 29 Ekim 2023 14:23
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Devlet memurları zirai kazanç faaliyetinde bulunabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" başlıklı 28'inci maddesi aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

" Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler."

Danıştay 12. Dairenin bir kararında (E. 1995/275, K. 1995/345, T. 21.3.1995) özetle; "mahalli idareler seçimine katılmak için istifa eden davacının kazanamaması nedeniyle açıkta geçen sürede, davacının geçimini temin etmek için çalışması doğal olduğundan açıkta geçirdiği süreler içerisinde asgari zirai kazanç ölçüleri altında arıcılık faaliyetinden gelir elde etmiş olduğu idarece ileri sürülmüş ise de, bu faaliyetin 657 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtilen faaliyetler kapsamına da girmediği açık bulunmaktadır" şeklinde hüküm kurulmuştur.

Kanun ve Yargı kararı birlikte değerlendirildiğinde; memurların zirai faaliyetlerini veya zirai kazanç elde edebilmelerini yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla, memurlar mesai saatleri dışında veya izinli olduğu dönemlerde zirai faaliyetlerle uğraşabilir ve bu faaliyetleri çerçevesinde zirai kazançlar elde edebilirler. Bu nedenle zirai kazanç faaliyetinin memurlara yasak edilmediğini değerlendirmekteyiz.

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