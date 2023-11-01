Aday memurlara 1 aylık sağlık izni verilebilir mi?



657 sayılı Kanunun "yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103'üncü maddesinin üçüncü fıkrası " Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." şeklinde düzenlenmiştir.

Dönemin Devlet Personel Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir görüş yazısında (Tarih: 02.11.2009, Sayı: 19188) aşağıdaki şekilde konu mütalaa edilmiştir.

". Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlayan ve henüz 1 yılını doldurmayan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103'üncü maddesi gereğince 1 aylık sağlık izni verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; "Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir ay sağlık izni verilir." hükmü bulunmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu personelin Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığına bağlı Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince "Radyasyon Görevlisi" sayılmaları halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mezkur 103'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden sağlık izninden yararlanabilecekleri, ayrıca, mezkur hükümde ilgili personelin söz konusu izne hak kazanabilmesi için herhangi bir önkoşul bulunmadığı mütalaa edilmektedir."

Bu yapılan açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Kanunun 103'üncü maddesi metninde yer alan memura sağlık izninin verilmesinde, söz konusu memurun aday memur statüsünde olmasına bakılmadan bu hakkın kullandırılabileceğini başka bir deyişle radyoaktif ışınlara maruz kalarak görev yapanlara sağlık izni verilirken bir yıl çalışma veya hizmette belirli süre geçmesi şartlarının aranmaması gerekmektedir. Kısaca, bu iznin kullanılmasında kanunda bir özel şart getirilmediğinden radyoaktif ışınlarla çalışanlara aday memur olsa dahi bir aylık iznin kullandırılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.



