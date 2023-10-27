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MEB'den İYEP Ek Hizmet Puanı alınması için okul yöneticilerine talimat

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 19.10.2023 tarih ve 87527361 sayılı yazıları ile Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenmesi için İYEP Öğretmen Görevlendirme Ekranı'ndaki başlangıç / bitiş tarihinin düzeltilmesini istedi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 14:00, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 12:19
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MEB'den İYEP Ek Hizmet Puanı alınması için okul yöneticilerine talimat

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 19.10.2023 tarih ve 87527361 sayılı yazılarında;

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce ilkokulların 3 üncü sınıflarına devam eden, çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ve doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarındaki kazanmalara yeterli düzeyde ulaşamayan öğrenciler için ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlanmış ve uygulanmaya devam etmektedir.

19 Haziran 2020 tarih ve 31160 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2 inci maddesinin (5) inci fıkrasında "Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ve ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir." ibaresi yer almaktadır.

Bahse konu ek puanın alınabilmesi için okul yöneticileri tarafından e-Okul İYEP işlemleri Modülü'nde yer alan İYEP Öğretmen Görevlendirme Ekranı'nda yapılan görevlendirmelerde İYEP Başlama ve Bitiş Tarih'ine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bitiş tarihi girilmediği durumda sistem otomatik olarak başlangıç tarihinden bir gün sonrasını bitiş tarihi olarak atadığından ek hizmet puanı alınamamaktadır.

Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda İYEP Bitiş Tarih'inin girilmemesinden kaynaklanan hatalar oluştuğu ve programda görev alan öğretmen/yöneticilerin ek hizmet puanı hesaplamalarında eksiklikler meydana geldiği ve çeşitli mağduriyetlerin yaşandığı tespit edilmiştir.

Bu bağlamda İYEP kapsamında fiilen ders okutan veya yönetim görevini yürüten eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin hizmet puanlarında mağduriyet yaşanmaması için ilkokullardaki yöneticilerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı ve sonrasındaki İYEP Öğretmen Görevlendirme Ekranı'ndaki başlangıç / bitiş tarihini ivedilikle kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yapması gerekmektedir.

Açıklamalarına yer vermiştir.

İşte talimat;

Ahmet KANDEMİR

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