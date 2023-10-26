'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 8. Aile Şurası'nın açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- 7 Ekim'den beri İsrail yönetimi Filistinli kardeşlerimize yönelik acımasızca bir katliam gerçekleştiriyor. Bu sabah da Papa vasıtası ile seslendim camiler kiliseler okullar hatta hastaneler İsrail güçleri tarafından bombalanmaktadır. Bugüne kadar 6 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 17 bin kişi yaralandı. 12 bin tondan fazla bomba yağdırıldı. Amerika Avrupa orada. Tek tek gelip ziyarette bulunuyorlar.

- Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 600 bin Gazzeli yerlerinden edildi. Küresel vicdan harekete geçmeli. BM ekipleri her an orayı terk etmeyi planlıyorlar. Tüm savaşlarda olduğu gibi burada da en büyük mağduriyeti kadınlar ve masum çocuklar yaşadı yaşıyor. Gazze'de yansıyan haberlere bakıp da tepkisiz kalmak mümkün mü? Hiçbir eylem böyle bir vahşeti meşru kılmaz.

- Gazze'ye yönelik saldırılar, kendini savunma sınırını çoktan aşmış, açık bir zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür. İşin ilginç yanı medeni geçinen gayri medenilerin bu vahşeti sadece seyretmesidir.

- Avrupa Birliği Komisyonu dün çıkmış 'Henüz ateşkes çağrısı yapamayız.' diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım, çocuk ölmesi lazım. Sizin hesabınız ne? İnsan haklarında ahkam kesenler Gazze'nin hayat hakkını 19 gündür yok sayıyor. Ne oldu insan hakları evrensel beyannamesi? Orada ne yazıyor bakmıyor musunuz? İşlerine gelince bakar gelmeyince bakmazlar. Çünkü akan kan Müslüman kanı.

- AB Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir? BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi için daha kaç ton bombanın Gazze'ye düşmesi gerekir? Batılı kuruluşların katliama dur demesi için daha kaç sivil hayatını kaybetmelidir. Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a gönderdiğimiz yardım malzemelerinin toplamı 200 tonu aşıyor.

Şu Batı'nın sesini çıkarmayanlar İsrail'e borçlu olanlardır. Ama Türkiye'nin İsrail'e borcu yok onun için biz rahatız.''