Togg kullanıcıları '100. Yıl Konvoyu'nda buluşuyor

Togg'un sosyal medya hesabından Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında konvoy düzenleneceği duyuruldu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm T10X kullanıcıları ile '100. Yıl Togg Konvoyu'nda buluşuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını hep birlikte kutluyoruz. T10X kullanıcılarımızın, Trumore üzerinden katılım bildirmelerini rica ederiz."

Tarih: 29 Ekim 2023

Yer: Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Avrupa Yakası Köprü Girişi)

Konvoy Toplanma Saati: 13.45 - 14.30

Anadolu Yakası'na Geçiş: 14.30