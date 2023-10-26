Otellerden indirim kampanyasına destek

Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
MEB'den 100'üncü yıl filmi
MEB'den 100'üncü yıl filmi
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Otellerden indirim kampanyasına destek

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, birlik olarak Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen indirim kampanyasını desteklediklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 16:42, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 16:44
Yazdır
Otellerden indirim kampanyasına destek

Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) geleneksel olarak düzenlediği "Aylık Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Eresin, son dönemlerde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin vatandaşlarına yönelik oluşan birtakım münferit olumsuz olaylardan hareketle Türkiye'yi karalamak isteyen kesimler tarafından bu olayların abartılarak kamuoyu gündemine getirilmesini üzülerek takip ettiklerini kaydetti.

Eresin, "Bu tür haberlerin ana hedefinin lokomotif turizm pazarlarımız arasına giren Orta Doğu ve Körfez bölgesinden gelen turizm talebinin olumsuz etkilenmesi olduğunun farkındayız. Ülkemize gerek Orta Doğu'dan gerekse diğer ülkelerden gelen tüm misafirlerimize her zaman en iyi misafirperverliği göstermek için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Bu olumsuz yanlı haberlerin etkilerini azaltmak üzere başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA olmak üzere Ticaret Bakanlığı ve ilgili paydaşlarımız tarafından yürütülen çalışmaları desteklediğimizi ayrıca belirtmek isteriz." şeklinde konuştu.

Enflasyonla mücadele kampanyasına otelcilerin de destek olacağını aktaran Eresin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın kabine toplantılarının ardından, bütün sektörlerden fiyat indirmelerine yönelik taleplerinin ardından, ulusal ve yerel firmalarımız konuya kayıtsız kalmamış, yaptıkları indirimleri ve kampanyaları kamuoyuna açıklamışlardır. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile yaptığımız görüşmeler sonrasında, Türkiye Otelciler Birliği olarak siz değerli üyelerimizle birlikte Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele kapsamında düzenlenen indirim kampanyasını desteklediğimizi belirttik. Kampanyaya katılacak üyelerimizin isimleri Ticaret Bakanlığımızın internet sitesinde güncel olarak yayınlanacak olup, enflasyonla mücadelede üzerlerine düşeni fazlasıyla yaparak bu konuda hassasiyet göstereceklerinden emin olduğum tüm üyelerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyor ve kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum."

Müzik eserleri telif hakları

Müzik eserleri telif hakları konusuna ilişkin de görüşlerini ifade eden Eresin, bu kapsamda çok önemli bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini aktardı.

Eresin ,"Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Telif Hakları Genel Müdürü Sayın Ziya Taşkent'e bir konuda özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şöyle ki Sayın Bakanımızın girişimleri sonrasında uzun yıllardır müzik eserleri telif hakları konusunda yaşadığımız muhatap çokluğu ve işletmelere farklı tarifeler uygulanması sorunlarına kalıcı bir çözüm bulundu. Konunun çözüme kavuşturulması konusunda TÜROB ile işbirliği yürüten TÜROFED, MÜYAP, MÜYORBİR, MESAM ve MSG başkan, yönetici ve profesyonellerine ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Eresin, EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenleneceğini hatırlatarak, organizasyonun ülkede düzenleneceği 5 stadyumun UEFA tarafından açıklanacağını anımsattı.

Eresin, organizasyonun ülke turizmi ve tanıtımının yanında spor altyapısına önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber