Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu

Askeri personelden Uzman Çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit oldu.

Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 3 askeri personelden biri şehit oldu.

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