12 işçi amonyak zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hayati tehlikesi bulunmayan işçiler, kontrol ve takip amaçlı olarak Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Piliç işleme tesisinde çalışan bazı işçilerin fenalaşması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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