12 işçi amonyak zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir piliç işleme tesisinde çalışan 12 kişi, amonyak zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 19:04, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 19:05
Piliç işleme tesisinde çalışan bazı işçilerin fenalaşması üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı 12 işçinin ilk teşhise göre amonyaktan zehirlendiği belirlendi.
Hayati tehlikesi bulunmayan işçiler, kontrol ve takip amaçlı olarak Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan tesiste yapılan incelemede soğutma sisteminde kullanılan amonyak gazının arıza sonucu sızdığının belirlendiği öğrenildi.