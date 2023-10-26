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Numan Kurtulmuş: Bu işi bir Haçlı Seferi'ne dönüştürmek istiyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Al Safadi ile telefonda görüştü. Gazze'de ateşkesin derhal sağlanması, tıbbi malzemelerin ve insani yardımların bölgeye süratle ulaştırılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Ne yazık ki bu işi bir Haçlı Seferi'ne dönüştürmek istiyor" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 20:18, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 23:05
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TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş ile Ahmad Al Safadi arasındaki görüşmede, İsrail-Filistin çatışması ile bölgesel meseleler ele alındı.

Gazze'de yaşananlar dolayısıyla büyük üzüntü ve infial içerisinde olduklarını belirten Kurtulmuş, başta Batı dünyası olmak üzere insanlık aleminin gelişmeleri sadece seyrettiğini ifade etti.

Kurtulmuş, Filistin'deki gelişmeler karşısında İslam ülkelerinin hem sesini en yüksek şekilde çıkarması hem de çatışmayı önlemek için "garantörlük" teklifi gibi konuları gündeme getirmesi gerektiğini söyledi.

Gazze'de ateşkesin derhal sağlanması, tıbbi malzemelerin ve insani yardımların bölgeye süratle ulaştırılması gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadan, yasa dışı Siyonist Yahudi yerleşimciler işgal ettikleri yerlerden çıkarılmadan ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanların kutsallarına yapılan saldırılar önlenmeden bölgede huzurun ve barışın gelmeyeceğini vurguladı.

Gazze'deki gelişmelerin Ürdün'ü yakından ilgilendirdiğini, Siyonistlerin Filistinlileri Mısır'a ve Ürdün'e sürmeyi planladığını aktaran Kurtulmuş, böyle bir durumda milyonlarca Filistinliye ev sahipliği yapan Ürdün'ün büyük risk altında olacağını ifade etti.

Kurtulmuş, "Filistinlilerin kendi topraklarında kalması, bölgede savaşın daha fazla yayılmaması ve bir an evvel bu savaşın sonlandırılması için el birliğiyle gayret etmemiz lazım. Müslüman ülkelerin parlamentoları olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.

"Bu işi bir Haçlı Seferi'ne döndürmek istiyorlar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsrail'i uyarıyorum. Bu meseleyi haç-hilal kavgasına dönüştürmesinler" sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hem İsrail'deki Siyonist Likud cephesi hem de Avrupa ve Amerika'daki destekçileri ne yazık ki bu işi bir Haçlı Seferi'ne dönüştürmek istiyor. İslam ülkeleri olarak aramızdaki bütün farklılıkları bir tarafa bırakarak bu Haçlı saldırısı karşısında yekvücut olduğumuzu her platformda göstermemiz lazım. İsrail Siyonist yönetimi sözden anlamaz. Bizim Türkçede güzel bir laf vardır. 'Zor oyunu bozar' deriz. İslam dünyasının bunların kurduğu oyunu bozacak kuvveti, kudreti var. Yeter ki derli toplu bir şekilde bunun üzerine yoğunlaşalım."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülke arasında parlamentoların ilişkilerinin de çok kuvvetli hale getirilmesi ve dostluk gruplarının kurulmasının tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Türkiye ile her türlü koordinasyon yapmaya hazırız"

Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Al Safadi ise İsrail-Filistin çatışmasında Arap ve Müslüman ülkelerin net bir tavır takınmaları ve Gazze'ye yardımların ulaştırılması için koridorların açılması gerektiğini belirtti.

Al Safadi, Türkiye ile her türlü koordinasyon yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

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