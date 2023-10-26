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Hakkari'de 30 köy ve mezra internete kavuştu

Hakkari'de Geçitli bölgesinde kurulan baz istasyonuyla yaklaşık 30 köy ve mezra internete kavuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ekim 2023 20:36, Son Güncelleme : 26 Ekim 2023 20:37
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Hakkari'de 30 köy ve mezra internete kavuştu

Geçitli ve Işık köyü arasındaki yüksek bir noktada kurulan baz istasyonu, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal'ın katıldığı törenle hizmete alındı.

Vali Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Bölge halkının refah düzeyini yükseltmek ve kesintisiz iletişim olanaklarını geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda bölgedeki köylerimizde kesintisiz internet ve iletişimi sağlayacak baz istasyonu, Türk Telekom tarafından yapıldı ve şu an faaliyete girdi. Aksu, Pınarca, Işık, Geçitli, Kamışlı ve Kaval başta olmak üzere yaklaşık 15 köyde yaşanan şebeke kayıpları ortadan kaldırılacak, sağlıklı bir iletişim alt yapısını geliştirecek bir baz istasyonunu devreye aldık. Yaklaşık 10 milyon liralık yatırımı kısa sürede gerçekleştirerek bu hizmeti vatandaşımıza sunan Türk Telekom'a teşekkür ediyoruz. İnşallah şebeke sorunu yaşayan diğer köylerimizde de alt yapıyı geliştirmek için hep beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Işık köyü muhtarı Fahri Demirel de baz istasyonunun kurulmasından dolayı mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Valimize, İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Baz istasyonunun kurulması için çok uğraştık. Bölgemize çok fayda verecek. 15 köy var burada. Önemli bir yatırım." diye konuştu.

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