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Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı

Ezidi bir çocuğun satıldığına ilişkin iddialar üzerine Valilik ve Aile Bakanlığı hemen harekete geçerek, çocuğun koruma altına alınması, çocuğun velisinin de tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 07:39, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 09:14
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Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı

Ezidi bir kız çocuğun satılığa çıkarıldığına dair sosyal medya bilgiler yer almıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü ile mağdur çocuğuk devlet korumasına alnıdı.

Konuya ilişkin Aile Bakanlığı ile Ankara Valiği sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine yabancı uyruklu S.O'nun gözaltına, yabancı uyruklu çocuk A.S.O'nun da annesiyle birlikte devlet korumasına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan yabancı uyruklu S.O. iddialar üzerine kendi ikametgahından İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınmıştır. Yabancı uyruklu çocuk A.S.O. ise annesi S.A.M. ile birlikte yaşadığı kendi ikametinden çocuğun üstün yararı düşünülerek örselenmemesi adına tedbir amaçlı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alınmıştır."

Konuya ilişkin Ankara Valiliği'nden açıklama geldi:

Ne olmuştu?

Ankara'da Şubat 2021'de polis ve istihbarat ekiplerinin IŞİD'in hücre evine düzenlediği duyurulan operasyonla Ezidi bir kız çocuğu kurtarılmıştı.

Çocuğun, IŞİD'liler tarafından internette satışa çıkarıldığı ortaya çıkmış, baskın ve çocuğun kurtarılmasına dair bilgi, bir basın bildirisi ve video görüntüleri ile kamuoyuna duyurulmuştu.

Çocuğu kaçırıp evlerinde rehin tuttukları suçlamasıyla Irak vatandaşları Anas V., Nasır H.R. ve Sabbah Ali Oruç'un ifadeleri alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Anas V. ve Nasır H.R., ifade ve savcılık sorgularının ardından 27 Şubat'ta adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Sabbah Ali Oruç ise tutuklanarak Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu.

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