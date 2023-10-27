Başkente Sağlık Vadisi açılacak

Başkentte Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve Ankara Şehir Hastanesi'nin bulunduğu bölgenin 'Sağlık Vadisi'ne dönüştürülmesi planlanıyor. Sağlık ürünlerinde dışa bağımlılığı sıfırlamak için savunmadaki teknoloji hamlesinden faydalanılacak. Burada başta savunma sanayisi olmak üzere diğer sektörlerden tıbbi cihaz sektörüne teknoloji transferi sağlayan projeler desteklenecek. Vadi, sağlık teknolojilerinde yerlileştirme ve millileştirme adına önemli bir adım olacak.

RUHSATLAR BURADA VERİLECEK

Projenin ilk etabı bin dönüm üzerine kurulacak ve burada temel araştırma laboratuvarları ve üretim merkezleri bulunacak. Burada daha çok tıbbi cihaz ve ürünlerin üretimi sağlanacak. Yaklaşık üç bin dönüm üzerine inşa edilmesi planlanan ikinci etapta ise tıbbi cihaz, ilaç ve kimyasal esaslı büyük tesisler bulunacak. Bağışıklık kazandırma programı kapsamındaki aşıların üretilmesi sağlanacak. Bunların yanı sıra ilaç, tıbbi cihaz ve biyoteknolojik ürünlere yönelik test, sertifikasyon ve ruhsatlandırma alanında uluslararası akreditasyona sahip test ve analiz altyapısı oluşturulacak.

İSTANBUL'DA DA PLANLANIYOR

Ankara'nın yanı sıra İstanbul'da da kurulması planlanan tesisler gerektiğinde üniversiteleri veya firmaları da destekleyecek. Vadide ilk planda en az yüzde 50 oranında ilaç, malzeme ve cihaz yerlileştirilmesi planlanıyor.

Merve Sefa Akıntürk