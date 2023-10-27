Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Bursa'da ev sahibi ve kiracısı arasında zam kavgası kötü bitti. Ev sahibi, zammı kabul etmeyen kiracısının parmağını ısırarak kırdı. Kiracının şikayeti üzerine ev sahibi gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 08:30, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 09:31
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 18.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi 1. Işık Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kiracı Selamettin K. (63) ile ev sahibi Ahmet Ö. (56) arasında zam tartışması yaşandı. Bin 800 lira kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.
KİRACISININ PARMAĞINI ISIRDI
Yaralanan kiracı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu. Ev sahibi Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.