Eve giren kadın iki oğlunun cesedini buldu

Ankara'da bir kişi ağabeyini silahla öldürdükten sonra intihar etti. Korkunç olay Çankaya ilçesine bağlı Osman Temiz Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı.

AĞABEYİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Ahmet Yusuf A. ile ağabeyi Mehmet Kürşat A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Yusuf A, ağabeyi Mehmet Kürşat A'ya silahla ateş ettikten sonra evin banyosunda kendisini vurdu.

EVE GELEN ANNE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Eve gelen anne S.A. gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Komşular durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar iki kardeşin de hayatını kaybettiğini belirledi.

KARDEŞLERİN KÜS OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Acılı anne ise iki evladının da uzun zamandır birbirleriyle küs olduklarını açıkladı. Şoka giren kadın ilk ifadesinde ikamete geldiğinde oğlu Mehmet Kürşat A'yı mutfakta bulduklarını ve ardından yardıma gelen komşularıyla kilitli olan kapıyı kırarak girdikleri banyoda da diğer oğlu Ahmet Yusuf A'yı gördüklerini beyan etti.

Bu arada olayda kullanılan silahın Ahmet Yusuf A'ya kayıtlı bulundurma ruhsatlı olduğu tespit edildi.