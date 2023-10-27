İhracatçılar ve reel sektöre 'destek paketi' müjdesi

Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
MEB'den 100'üncü yıl filmi
MEB'den 100'üncü yıl filmi
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İhracatçılar ve reel sektöre 'destek paketi' müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçıların ve reel sektörün her zaman arkasında olduklarını belirterek, "Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız." dedi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 09:10, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 09:11
Yazdır
İhracatçılar ve reel sektöre 'destek paketi' müjdesi

Şimşek, Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında hayata geçirilecek yeni destek paketine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yeni ekonomi programı kapsamında seçici kredi uygulamalarının önemine dikkati çeken Şimşek, bu yolla üretim ve ihracatı artırmayı amaçladıklarını belirterek, ihracatın ülke ekonomisi için önemine işaret etti.

Bugüne kadar Hazine destekli kredi garanti sistemiyle muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren ve teminat yetersizliği yaşayan pek çok ticari işletmeye finansmana erişim imkanı sağlandığını vurgulayan Şimşek, "Güncel ekonomik gelişmeler kapsamında, sektörel ihtiyaçlar göz önüne alınarak yatırım, ihracat, sürdürülebilirlik yatırımları ve dijital dönüşüm odaklı yeni destek paketlerine yönelik çalışmalarımız tamamlanma aşamasına gelmiştir." diye konuştu.

"Uzun vade imkanı sağlanıyor"

Söz konusu destek paketlerinin, bankacılık sistemindeki mevcut makro ihtiyati çerçeve içerisinde kalınarak, piyasa koşulları ile bankacılık ilke ve prensiplerine göre kullandırılacağını bildiren Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhracatçımızın, reel sektörümüzün her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Yeni destek paketimizle 25 milyar liralık garanti karşılığında 30 milyar liralık kredi imkanını firmalarımıza sunacağız. Yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması amaçlandı. Söz konusu kredi imkanının kredi garanti kurumları aracılığıyla sağlanması planlanıyor. Paketlerde genel itibarıyla işletme kredileri için 24 aya kadar, yatırım kredileri içinse 120 aya kadar vade belirlenebilecek."

Protokol çalışmalarının ardından krediler kullandırılacak

Bakan Şimşek, tahsis edilen kefalet limitleri belirlenirken yeni paketlerle benzer amaçlı olan diğer paketlerin kullanılmayan limitlerinin buraya aktarılmasının planlandığını belirterek, "Bakanlığımız ile Kredi Garanti Fonu AŞ, İhracatı Geliştirme AŞ ve Katılım Finans Kefalet AŞ arasındaki protokol çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni destek paketleri kapsamındaki kullandırımlara başlanacak." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber