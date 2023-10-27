Akademisyenlerin sorunlarının araştırılması için araştırma önergesi verildi
Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, akademisyenlerin maaşlarını yoksulluk sınırının altında olduğunu belirterek akademisyenlerin tüm sorunlarının araştarılması için TBMM'ye meclis araştırma önergesi verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 09:30, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 09:44
Konuya ilişkin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in paylaşımı şu şekilde:
Yoksulluk sınırının"altında yaşamaya mahkum edilen Akademisyenlerimizin başta maaş sorunu olmak üzere tüm sorunlarının araştırılması için TBMM'ye Meclis Araştırma Önergesi verdim.
Araştırma önergesi şu şekilde: