Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 liseli gözaltına alındı

Kayseri'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakıp, bu anları videoya çeken üç lise öğrencisi gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada, "Kayseri'de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında dolaşan bir video tespit edilmiştir. Olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmıştır ve adli ve idari süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.