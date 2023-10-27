Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 liseli gözaltına alındı
Kayseri Valiliği, Atatürk'ün fotoğrafını yakan lise öğrencilerinin gözaltına alındığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 09:44, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 10:10
Kayseri'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını yakıp, bu anları videoya çeken üç lise öğrencisi gözaltına alındı.
Kayseri Valiliğinden konu hakkında yapılan açıklamada, "Kayseri'de, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında dolaşan bir video tespit edilmiştir. Olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmıştır ve adli ve idari süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.