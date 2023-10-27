Borsa günün ilk yarısında geriledi

Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
Erdoğan'dan çağrı: Yer gök bayrak olsun
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
%10 indirimli Fiyatlarla Elektrikli Araç Kasko Teklifi Al
Sponsorlu İçerik
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
POMEM 1. yedek aday planlama sonuçları açıklandı
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
Karadeniz gazında hedef: Günlük 40 milyon metreküp
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
'Artık 3 yıl hakim ve savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar'
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Yarın hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Adalet Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları açıklandı
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Enflasyon raporu ne zaman açıklanacak?
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Başdenetçi Malkoç, Rus ve Ukraynalı esirleri ziyaret edecek
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Bakan Yerlikaya: Zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Yedek subay/astsubay ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
Bakan Tekin: En büyük destekçimiz bütün toplumumuz, bütün ailelerimiz
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
2024 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Asansör kazasında öğrenci hayatını kaybetmişti...Firma yetkilisi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
Bakan Yerlikaya: 610 kilogram kokain ele geçirildi
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarını değerlendirdi
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Ev sahibi-kiracı tartışmasında gözaltı: Parmağını ısırarak kırdı!
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Sınıra her yıl 200 km duvar örülecek
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Valilik: Ezidi çocuk için koruma kararı çıktı, kaçıran kişi tutuklandı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
Merkez Bankası'ndan TL'yi destekleyen sadeleştirme adımı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
TCDD, İsrail'e destek veren Starbucks'ı hızlı trenlerden kaldırdı
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
Edirne'de askeri araç devrildi: Bir asker şehit oldu
MEB'den 100'üncü yıl filmi
MEB'den 100'üncü yıl filmi
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
CHP ile DEVA Partisi arasında gerilim
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
'Küresel vicdanın harekete geçmesi gerekiyor'
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Faizdeki artışla kredi kartı faizleri değişecek
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 değer kaybederek 7.621,10 puana indi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 13:11, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 13:11
Yazdır
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 40,95 puan azalışla 7.621,10 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,25 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,62 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

ABD'de bilanço sezonu pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı oynaklığın artmasına neden olurken dün piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13 yükseldi.

Amazon'un karlılığının beklentileri aşması ise dünya genelinde dünkü düşüş eğiliminin tersine dönmesinde etkili oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

TCMB'den yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği belirtilerek son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre de TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.550 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber