38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç 'ödenecekler' listesine alındı
Bakan Işıkhan 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilacın ödenecekler listesine alındığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 10:17, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 10:19
Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şu şekilde:
Sosyal güvenlik alanında sağladığımız destekler ile vatandaşlarımızın yanındayız.
Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 38'i yerli üretim olmak üzere toplam 44 ilaç "Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine" alındı.
Böylelikle bedeli ödenecek yurt içi ilaç sayısını 8375'e çıkardık.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.