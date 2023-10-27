Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 29 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 11:17, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 11:18
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslerde yapılan aramada 672,9 gram esrar, 96,17 gram sentetik uyuşturucu, 103 sentetik ecza hapı, uyuşturucu kullanım aparatları, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile fişekler ele geçirildi.
Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.