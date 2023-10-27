Ankara merkezli DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 11:40, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 12:36
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmalarda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde yer alarak faaliyette bulundukları belirlenen 14 kişi tespit edildi.
14 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı gözaltına alınmalarına karar verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği kaydedildi.