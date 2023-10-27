Diyarbakır'da 543 kilogram esrar ile 8 bin 350 kök skunk bitkisi ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucu ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla ilçeye bağlı Ulucak ve Dibek mahalleleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 noktada toplam 540 kilogram kubar ve 3 kilogram toz esrar ile 8 bin 350 kök skunk bitkisi bulundu.