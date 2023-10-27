DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 13:01, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 13:02
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 9 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.
Operasyon kapsamında 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.