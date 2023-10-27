Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları başladı
ÖSYM Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı başvurularının başladığını internet sitesinden duyurdu
DUYURU
(27 Ekim 2023)
2023-YDUS 2. Dönem Sınavı: Başvuruların Alınması
2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS 2. Dönem), 17 Aralık 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular 27 Ekim-6 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 27 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YDUS 2. Dönem Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞIBaşvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi