CHP kulislerinde Başkanlık için ismi geçen adaylar

Genel başkanlık kurultayına hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde Adana, İzmir ve antalya gibi Büyükşehir Belediye Başkanları başta olmak üzere, performans ölçümleri ve vatandaş memnuniyetine göre birçok belediye başkanının yerel seçimlerde değişebileceği dile getiriliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için mevcut başkan Zeydan Karalar'ın yerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in,

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için mevcut başkan Tunç Soyer'in yerine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün,

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için mevcut başkan Mühittin Böcek'in yerine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın,

İlçelerde ise İzmir Gaziemir Belediye Başkan adaylığı için mevcut başkan Halil Arda'nın yerine Balkan Federasyonu Başkanı Abdurrahim Nursoy'un Aydın Efeler Belediye Başkan Adaylığı için geçtiğimiz haftalarda istifa eden Fatih Atay'ın yerine Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı İbrahim Gürdal'ın, Bursa Nilüfer Belediye Başkan adaylığı için ise mevcut Başkan Turgay Erdem'in yerine, geçtiğimiz aylarda İYİ partiden istifa edip CHP'ye katılan İş İnsanı İbrahim Alagöz'ün aday gösterilebileceği konuşuluyor.