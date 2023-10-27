BM: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında devam eden İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." diyen Shamdasani, İsrail'in yoğun nüfuslu bölgelerde düzenlediği saldırıların sivil altyapıda büyük hasara ve sivil can kayıplarına yol açtığını belirterek, bu durumun uluslararası insancıl hukukla bağdaştırılmayacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik "toplu cezalandırmasının" su, yiyecek, yakıt ve elektrik kesintileriyle gerçekleştiğini kaydeden Shamdasani, yakıt kıtlığının hastanelerin ve fırınların kapanmasına neden olduğunu söyledi.

Gazze'de mahsur kalan 2,2 milyon kişinin "insani felaket"le karşı karşıya olduğunu kaydeden Shamdasani, "İsrail, Gazze nüfusunun tamamına uyguladığı toplu cezalandırmaya derhal son vermeli. Toplu cezalandırma bir savaş suçudur." dedi.

Shamdasani, Filistinlilere karşı "insanlık dışı" dil kullanılmasının da sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Basın toplantısına çevrim içi katılan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Filistin Temsilcisi Richard Peeperkorn ise İsrail'in saldırıları nedeniyle 1,4 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini kaydetti.

Peeperkorn, "Gazze'de yakıt, gıda, su ve tıbbi malzemeye sürekli erişim ve bunların güvenli geçişi için insani ateşkes gerekiyor." dedi.

İsrail'in "hastanelerin tahliye edilmesi" talebini iptal etmesi gerektiğini kaydeden Peeperkorn, sivillerin ve sağlık merkezlerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Peeperkorn, Gazze'deki hastanelerdeki yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin risk altındaki hastalar için büyük sorun oluşturduğuna işaret etti.

Gazze'deki 35 hastaneden 23'ünün kısmen işlevsel durumda olduğunu belirterek, 12 büyük hastanede kritik fonksiyonların çalışır durumda olması için günlük 94 bin litre yakıta ihtiyaç olduğunu vurguladı.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings ise 21 Ekim'den bu yana Refah Sınır Kapısı üzerinden toplamda 74 insani yardım malzemesi taşıyan tırın Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını ve bugün yaklaşık 8 tırın daha bölgeye ulaşmasının beklendiğini belirtti.