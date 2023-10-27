Mardin'de yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Yol bir süre ulaşıma kapatılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüsteki yolculardan Adil M. (41), Leyla M. (38), Aysel I. (24), Serap O. (21) ve Muhammed T.E. (6) yaralandı.

Mardin'de Ömerli ve Yeşilli ilçeleri arasındaki Hop Geçidi mevkisinde öğle saatlerinde Mardin istikametinden gelen bir yolcu minibüsü, yol genişletme çalışması yapan ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne kamyonla çarpıştı.

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