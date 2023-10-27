İletişim Başkanlığı'nın 100. yıl etkinlik takvimi

"Başkanlık olarak yurt genelinde hazırladığımız özel etkinlikler, dijital sergiler ve üç boyutlu gösteriler vatandaşlarımızla buluşuyor, özel ışık gösterilerinin yapıldığı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşımız yankılanıyor"

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının milletçe büyük bir heyecanla kutlandığı vurgulandı.

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