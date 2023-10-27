'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cumartesi günü yapılacak Büyük Filistin Mitingi için açıklamada bulundu.
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü 'Büyük Filistin Mitingi'nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul'da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak.
Ayrıca Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek."
Sayın Cumhurbaşkanımızın Kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü Büyük Filistin Mitinginde Gazze'ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlaması için İstanbul'da Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak.Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) October 27, 2023
Ayrıca Ankara'da Başkentray ve.