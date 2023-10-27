İletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya açıklamasını paylaşarak "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 21:45, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 21:48
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz.
As bayrakları Türkiye'm, yer gök bayrak olsun!"
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz.Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 27, 2023
As bayrakları Türkiye'm, yer gök bayrak olsun! 🇹🇷 https://t.co/gSXgFYkCvn