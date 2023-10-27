İletişim Başkanı Altun: Ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ülkemizi ve dünyanın dört bir yanını milyonlarca Türk bayrağı ile donatıyoruz.

As bayrakları Türkiye'm, yer gök bayrak olsun!"