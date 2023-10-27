Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Ekim 2023 22:30, Son Güncelleme : 27 Ekim 2023 22:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi'ne davet ediyorum."
Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz #BüyükFilistinMitingi'ne davet ediyorum. 🇹🇷🇵🇸 pic.twitter.com/0dq3qXXM1CRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2023