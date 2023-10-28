28 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına; Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor, Yukatel Adana Demirspor-Tümosan Konyaspor ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

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