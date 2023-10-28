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Ankara'da 'Son Akşam Yemeği' filminin galası yapıldı

Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırlanan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmi Ankaralı izleyicisiyle buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 08:00, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 08:18
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Ankara'da 'Son Akşam Yemeği' filminin galası yapıldı

Cumhuriyet'in ilanının bir gün öncesinde Çankaya Köşkü'nde verilen akşam yemeğini konu edinen filmin Ankara Ankamall AVM'de gerçekleşen film gala gösterimine halk yoğun ilgi gösterdi.

- "Sen, ben yok. Biz tekiz, milletiz"

Gösterim öncesi değerlendirmelerde bulunan, filmde Azize karakterine hayat veren oyuncu Yasemin Baştan, çok mutlu ve çok şanslı hissettiğini belirterek "Çok özel bir zamanda amaca hizmet ve kutlama niteliğinde bir proje oldu. Çok kısa sürede arkadaşlarım, kamera arkası, proje tasarımı ve yapım tarafı mucizevi bir zamanda sinema filminin çekilemeyeceği kadar kısa bir sürede filmi tamamladılar. Öncelikle hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Filmin çok kıymetli bir konusu olduğunu vurgulayan Baştan şunları kaydetti:

"Filmde aslında o zamana yolculuk yaptım. Öyle bir dekoru, öyle bir atmosferi vardı ki aynı zamanda hikayesi de. Çankaya'nın mutfağında o akşam yemeğini hazırlarken ne hissederler, hissetim diyebilirim. İnanın filmde zorlandığım bir kısım olmadı. O kadar akıcı bir hikayesi var ki. Aynı zamanda hepimizin ortak bildiği bir dönem olduğu için atalarımızın o döneme hakim olmasıyla sanırım biz de ruhen hakimiz. Zorlanmanın aksine çok büyük heyecan yaşadım. Aslında seyircilere 'Sen, ben yok. Biz tekiz, milletiz.' hissini aktarabilecek olmamız beni çok heyecanlandırdı."

Filmin başrol oyuncularından Ahir ustayı canlandıran Engin Şenkan ise "Böyle sağlam senaryosu olan bir filmde oynamayı çok istiyordum. Hele ki bu Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün yanında olmak ve onun aşçısı olmak beni çok gururlandırmıştı. Bugün ekipçe Anıtkabir'e gittik. Bu Cumhuriyet asla yıkılamaz. Orada gençleri görünce çok mutlu oldum. Gelecek oradaydı." diye konuştu.

Ahir ustanın kızı rolündeki Aslı Tandoğan da tarihi anlatan bir filmin içinde bulunmanın verdiği mutluluğa değinerek "Atatürk'ü çok farklı bir yerden anlatan, çok farklı naif sıcacık bir film, mutlaka izlemeliler." ifadesini kullandı.

Elif rolünü canlandıran küçük oyuncu Azra Aksu ise çok heyecanlı olduğunu dile getirerek "Film çekimleri çok güzel geçti. Filmde oynarken çok gururlu hissettim. 'İyi ki böyle bir Atatürk filminde oynamışım.' dedim. Oyuncu abilerim ve ablalarımın da hepsi çok sevdiğim oyunculardı, onlarla birlikte oynamak da çok güzeldi." dedi.

- "Cumhuriyet'in birleştirici sofrasına herkesi davet ettik ve bu film 100. yılımıza armağan olsun istedik "

Filmin yönetmeni Levent Onan, Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir işe imza atmanın gururu ve heyecanı içinde olduğunu söyleyerek "Benim için gurur kaynağı oldu. Burada oyuncu arkadaşlarımızla birlikte özellikle Ankara'da filmi izlemek çok heyecanlandırıyor beni. Yoğun bir çalışmaydı güzel bir süreçti. Artık seyircilerin takdirine bırakıyoruz. Filmi beğenmelerini diliyorum." diye konuştu.

Filmin yapımcısı Selim Tuncer de şunları kaydetti:

"Biz bu projeyi çok önemsedik herkesin ve özellikle oyuncularımızın fedakarlıklarıyla bugüne, 29 Ekim'e kadar yetişsin istedik. Bütün izleyicilerimizin yoğun bir duygu durumuyla salondan kalkacaklarını düşünüyorum. Cumhuriyet'in birleştirici sofrasına herkesi davet ettik ve bu film 100. yılımıza armağan olsun istedik, tüm gayretimiz buydu."

Film gösteriminin ardından konuşan izleyicilerden Tuğba Deniz Laçinkaya da "Bir Türk kadını olarak, demokrasinin bir parçası olmamı sağlayan Atatürk ve şanlı ordusunu bu film vesilesiyle Cumhuriyet'in 100. yılında andığımız için kendimi çok kutlu hissediyorum. Film çok farklı bir yerden ele alınmış. Kitaplarda görmediğimiz kısmı daha şeffaf bir şekilde sunduklarını düşünüyorum. Emeği geçen bütün ekibe teşekkür ederim. İnanılmaz gururlu hissediyorum kendimi. Kesinlikle izlenmesi gereken bir film." dedi.

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