Halı sahada maç yapan adam arkadaşlarının gözü önünde can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Orhan tosun arkadaşları ile futbol oynarken bir anda yere yığıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ne olduğuna anlam veremeyen arkadaşları durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Tosun'un kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Hastaneye kaldırılan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI

Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan Tosun'un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.