Halı sahada maç yapan adam arkadaşlarının gözü önünde can verdi
Mersin'de arkadaşları ile birlikte halı sahada maç yapan adam kalp krizi geçirdi. Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 08:59, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 08:31
Mersin'in Tarsus ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Orhan tosun arkadaşları ile futbol oynarken bir anda yere yığıldı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Ne olduğuna anlam veremeyen arkadaşları durumu anında yetkililere haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Tosun'un kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Hastaneye kaldırılan adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GERİDE 2 ÇOCUK BIRAKTI
Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan Tosun'un evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.