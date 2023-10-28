Türkiye ayaklandı! İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya... Gazze'yi bombalayan İsrail'e büyük tepki

İsrail-Hamas savaşının 21'inci günü en büyük saldırılara sahne oldu. İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze'ye operasyonlarını genişlettiğini söyledi, ardından da hem karadan hem havadan hem de denizden eş zamanlı operasyonlar başladı. Saldırılar nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Hamas cephesinden gelen açıklamada son yaşananların "İsrail'in basının ve dünyanın gözünden uzakta katliam yapma niyetinin habercisi" olduğu iddia edildi.

Havadan yapılan saldırılarla birlikte Gazze sınırına karadan da giriş yapan İsrail ordusu sivilleri hedef almaya devam ederken, yapılan saldırıların şiddetini artırması ile birlikte Türkiye'nin farklı noktalarından protesto sesleri yükseldi. Sokaklara dökülen vatandaşlar, alçak saldırılara büyük tepki gösterdi.

İSTANBUL

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları İHH ve ÖZGÜR-DER tarafından İstanbul'daki Saraçhane Parkı'nda protesto edildi. Kılınan kunut namazı ardından Gazze'de yaşayanlar için dua edildi.

ANKARA

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını TBMM önünde protesto etti. TBMM'nin Çankaya Kapısı önünde toplanan grup, sloganlar atarak İsrail aleyhinde pankartlar açtı ve basın açıklaması yaptı.

AGD Genel Sekreteri Ahmet Şanver, yaptığı açıklamada, Filistin'in özgürlüğü meselesinde alanlardan hiçbir zaman ayrılmadıklarını belirtti. Şanver, Filistinlilerin evlerine ve topraklarına mutlaka döneceğini ifade ederek, "Kanımız, canımız Aksa'ya feda olsun. Zafer mutlaka asil direnişçilerin, onurlu mücahitlerin ve yürekleri onlarla beraber atanların olacaktır. Zafer inananlarındır" dedi.

Basın açıklamasının ardından gruptakiler, bazı sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştireceği protesto için toplandıkları ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne gitti.

TRABZON

Trabzon İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Trabzon Sivil İnsiyatifi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak Filistinlilere destek verdi.

Grup adına konuşan Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şube Başkanı Muhammet Eskici, 7 Ekim'den bu yana alanlarda olduklarını belirterek, İsrail'in bu akşam da başlattığı saldırılarla Gazze'yi bombalamaya devam ettiğini söyledi.

Dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığının altını çizen Eskici, "İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde Filistin'de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçu, vicdanı olan herkesin sabrını taşırmıştır. Her zamanki saldırılarını artırmış ve okulları hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları katlederek zulmünü sürdürmektedir." şeklinde konuştu.

Basın açıklamasının ardından Filistin halkı için dualar eden grup, daha sonra sloganlar atarak dağıldı.

BURSA

Bursa'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının yoğunlaşması protesto edildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanıp Türkiye ve Filistin bayrakları açan vatandaşlar, "Katil İsrail Filistin'den defol" şeklinde sloganlar attı.

Tekbir getiren gruptakiler, Filistinliler için dua edip dağıldı.

ANTALYA

Antalya'da toplanan gruplar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde toplanan Kudüs platformu üyesi grup, sloganlar atarak İsrail aleyhinde pankartlar açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Hakan Üngel, 7 Ekim'den bu yana alanlarda olduklarını belirterek, her zaman mazlumların yanında bulunduklarını söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'yi bu akşam da bombalamaya devam ettiğini ifade eden Üngel, şunları kaydetti:

''Burada bulunduğumuz şu saatlerde Gazze'deki kardeşlerimiz, elektrikleri, suları, internetleri, kesik halde saldırı altında. Filistinli kardeşlerimizden edinilen son bilgilere göre, bombardıman hiç durmuyor, uçaklarla ve gemilerle Gazze bombalanıyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor.''

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da da kent meydanında toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Çalışkan, her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi.

Herkese meydanlarda olması çağrısı yapan Çalışkan, "Zalimin yanında olmadığınızı yek vücut olarak gösterin. Zulme sessiz kalanlara meydanlardan bağırabiliyoruz. Herkesi davet ediyoruz. Bu hiçbir ideolojinin davası değil, bebekler ölüyor" diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar dua edip, Filistin lehine slogan attı.