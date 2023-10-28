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İnsani kriz derinleşiyor: Gazze'ye her gün 40 TIR girmeli

Dünya Gıda Programı (WFP), insani operasyonlarının kapsamını genişletmesi ve gelecek 2 ay içinde 1,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırabilmesi için Gazze'ye her gün 40 tırın giriş yapması gerektiğini belirtti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 08:58, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 08:59
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İnsani kriz derinleşiyor: Gazze'ye her gün 40 TIR girmeli

WFP'den yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de gıda yardımlarının durmasına sebep olacak büyük bir yakıt sıkıntısı yaşandığı ve yakıt tedariki olmazsa WFP ile beraber çalışan fırınların ekmek üretemeyeceği ve bunun da binlerce aileye büyük darbe vuracağı ifade edildi.

Gazze halkının, ortaya çıkan muazzam ihtiyaçları karşılayacak derecede ve sürekli yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilen açıklamada, yakıtın sadece fırınlar için değil Refah Sınır Kapısından giren yardımların ilgili yerlere ulaştırılması için de gerekli olduğu aktarıldı.

Gerekli yardım miktarını açıkladı

WFP'nin açıklamasında, programın, insani operasyonlarının kapsamını genişletmesi ve gelecek 2 ay içinde 1,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırabilmesi için Gazze'ye her gün 40 tırın giriş yapması gerektiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, 26 Ekim'de İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan makalesinde, 7 Ekim'den önce Gazze'ye her gün yaklaşık 500 tırın giriş yaptığını, bunlardan 45'inin yakıt taşıyan tırlar olduğunu ifade etmişti.

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