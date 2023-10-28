İstanbul'da iki baraj için kritik karar

İstanbul'a su sağlayan barajlarının doluluk oranı, 2007 yılından sonraki en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 19.62 seviyesine indi. İBB'den edinilen bilgiye göre 2022-2023 yağış yılında baraj havzalarında ölçülen toplam yağış miktarı metrekareye 579,02 kg ile 22 yıllık ortalama yağış miktarının yüzde 23 altında gerçekleşti.

Bu süreçte Melen Havzasının kuraklıktan etkilenmemesi sayesinde Ömerli Barajı ve Cumhuriyet SAT sistemine 2023 yılında yaklaşık 490 milyon metreküp su aktarıldığı kaydedildi.

Istrancalar Havzası'nda ise kuraklık yaşandığı vurgulanarak yoğun tüketim ve yüksek buharlaşma gibi faktörler de eklenince Avrupa Yakası'na su sağlayan iki büyük baraj Terkos ve Büyükçekmece'de su seviyesi kritik seviyelere düştüğü belirtildi.

İBB'nin bu nedenle bir dizi tedbir aldığı ifade edilerek "Asya Yakası'ndan Avrupa Yakası'na günlük yaklaşık 380 bin metreküp daha fazla su iletilerek Terkos ve Büyüçekmece Barajlarına katkı verilmiş ve herhangi bir susuzluk yaşatılmadan yağışlı sezona ulaşılmıştır" denildi.

Mevcut durumda da arıza, yoğun tüketim gibi istisnai durumlarla karşılaşılmadığı sürece Büyükçekmece Barajı'ndan su alınmadan, Terkos Barajı'ndan ise yüzde 50 daha az su alınarak sistemin işletilmesinin sağlandığı aktarıldı.

"Susuzluk sorunu öngörülmüyor"

İBB'den yapılan açıklamada "Mevcut işletme koşullarında kısa ve orta vadede İstanbul'da herhangi bir susuzluk sorunu yaşanması öngörülmemektedir. Beklenen yağışların gelmesiyle birlikte baraj seviyelerimizin yükselmesi ve yağış sezonunun sonuna kadar azami doluluk oranlarına ulaşılması beklenmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızın tasarruf konusundaki duyarlılıkları önem arz etmektedir" denildi.

Kaynak: Ekonomim