DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 09:37, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 09:41
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösterdikleri tespit edilen "yabancı terörist savaşçı" diye nitelendirilen şüphelilerin yakalanması için 6 ilçede belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Ayrıca operasyon düzenlenen bazı adreslerde 12 düzensiz göçmen de yakalandı.