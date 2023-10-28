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TRT'de 100. yıl programında Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

TRT tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan yapım ve içeriklerinin sevilen ekran yüzleri ve oyuncuları "TRT'de 100. Yıl" adlı programla bugün saat 10.00'da ortak yayınla TRT 1, TRT 2, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Kurdi, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT Spor Yıldız'da ekranlara gelecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 09:51, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 09:54
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TRT'de 100. yıl programında Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

Yayın hayatına başladığı 31 Ocak 1968'den bu yana yapımlarıyla toplumsal bir hafıza oluşturan; yayınlarında Cumhuriyet değerlerini ön planda tutan ve bu değerleri koruyan TRT, Cumhuriyet'in 100. yılında da ulusal coşkuyu izleyicisiyle paylaşacak. TRT'nin tüm kanalları için 100. yıla özel olarak hazırlanan içerik ve yapımlarla Cumhuriyet'in yeni yüzyılına, "Türkiye Yüzyılı"na merhaba denilecek. 100. yıl bilinci ve coşkusuyla hazırlanan tüm bu içerikler "TRT'de 100. Yıl" adlı özel bir programla TRT kanallarında ekranlara gelecek.

TRT ekranları, içeriğinde 100. yıl coşkusuna yer veren spor, sağlık, kültür, müzik ve çocuk programlarıyla; 100. yıla özel hazırlanmış dizi ve belgesellerle dopdolu ve iddialı... Cumhuriyetin 100. yaşına yakışan ve her biri uzun süreler içinde büyük emeklerle yayına hazırlanan tüm bu yapımlar "TRT'de 100. Yıl" adlı programla tanıtılacak.

Ünlü isimlerle 100. yıl coşkusu yaşanacak

Moderatörlüğünü TRT Haber'in Haber Koordinatörü Ahmet Görmez'in üstlendiği programa, 100. yıl içerikli TRT yapımlarından ekran yüzleri ve oyuncular sevenleriyle buluşacak. TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizileri arasında yer alan "Teşkilat"tan Murat Yıldırım, "Gönül Dağı"ndan Berk Atan ve Yavuz Sepetçi, TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizilerinden "Akif"ten Fikret Kuşkan, Mahsusa: Trablusgarb'tan Baki Çiftçi, TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Dedektif Reptır"ı seslendiren oyuncu Emre Karayel, TRT Belgesel, TRT İç Yapımlar, TRT Türk, TRT 2, TRT Müzik ve TRT Radyo'daki sevilen programlara imza atan yönetmen, yapımcı, senarist ve sunucuların konuklar arasında yer alacağı "TRT'de 100. Yıl" programında, Cumhuriyet ve 100. yıl özel projeleri konuşulacak.

"TRT'de 100. Yıl" programı bugün saat 10.00'da ortak yayınla TRT 1, TRT 2, TRT Müzik, TRT Belgesel, TRT Kurdi, TRT Avaz, TRT Türk ve TRT Spor Yıldız'da ekranlara gelecek.

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