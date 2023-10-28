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Tuzla'da bir gecekondu yandı

Tuzla'da bir gecekondu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Ekim 2023 09:54, Son Güncelleme : 28 Ekim 2023 09:56
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Tuzla'da bir gecekondu yandı

Tepeören Mahallesi Ertuğrul Sokak'taki bir gecekondu da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gecekonduda yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında, gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.

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