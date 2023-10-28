Sivas'ta yurt asansörünün bozulmasına öğrencilerden tepki

Sivas'ta Binali Yıldırım Yurt Kampüsü Kız öğrenci yurdunda, asansörün bozulmasına öğrenciler tepki gösterdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü alanında bulunan Binali Yıldırım Yurt Kampüsü Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Sancaktar Yurdu A blokta kalan öğrenciler, asansörü kullanmak istedi. 5 öğrencinin bindiği asansör yurdun 7. katında bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Asansörün arızalanması üzerine öğrencilerin asansör de kaldığını fark eden diğer öğrenciler ekiplere haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerinin müdahalesinin ardından öğrenciler asansör içerisinden çıkarıldı. Asansörde bulunan hiçbir öğrenci yaralanmadı. 10 bin kişinin bulunduğu yurtta öğrencilerin büyük çoğunluğu yurt bahçesine inerek tepki gösterdi.

Öğrencilerin bulunduğu noktaya gelen Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç öğrenciler ile konuşma gerçekleştirdi. Öğrenciler, daha sonra dağıldı.