Sakarya'da öğrenciler 100. yıl koreografisi oluşturdu

Türk bayrağı açan öğrenciler, hep birlikte 100. yıl için hazırlanan marşı söyledi.

Pamukova Fatmahanım İlk ve Ortakulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında öğretmenlerinin desteğiyle koreografi ve video hazırladı.

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